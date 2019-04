Visszakapaszkodott többhavi mélypontja közeléből a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Mindezzel párhuzamosan figyelemre méltó, hogy az euró egy hajnali ugrás után napközben is erősödni tudott a dollárral szemben, így péntek délutánra 1,1310-ig kapaszkodott, ami kéthetes eurócsúcsot jelent. A dollár ma több vezető devizával szemben is gyengült, így a fonttal szemben is, amely a csütörtök hajnali EU-csúcs döntésére erősödött, hiszen ma éjfélkor elmarad a Brexit, október 31-re halasztották annak potenciális dátumát.

A forint napközben feltehetően azért is tudott erősödni, mert a régiós devizák közül befolyásoló erejű török líra csaknem 2%-os esésből tudott felállni és stagnálásig visszajönni a dollárral szemben. A forint az euróval szemben 322,3-ról 321,5-ig erősödött késő délutánra a bankközi piacon, így újra a 200 napos mozgóátlagra "ült vissza".

Ahhoz, hogy további forinterősödés előtt nyíljon meg a tér, az kellene, hogy ezen a határon meggyőzően lefelé át tudjon törni az EUR/HUF.