Egyhavi csúcsra ugrott az MNB-döntésre a forint 2018.09.18 15:07

323,5-ről 322,8-ig ugrott a forint az euróval szemben azon MNB-jelzés hatására, hogy átalakította a monetáris politikai eszköztárát és a swapállománnyal, illetve az irányadó eszközével kapcsolatban is lényeges jelzéseket tett. Azt is hangsúlyozta, hogy az infláció az átmeneti emelő hatások után majd idővel újra süllyedni fog, így a laza monetáris politikán továbbra sem indokolt érdemben változtatni. A forint ugrása után aztán újra 323,5-ig visszaemelkedtek az euró jegyzései, a dollár kurzusa pedig most 276,2-nél jár a bankközi piacon.

Nem véletlen, hogy első körben nem tudott a 322,5-323 közötti zónánál érdemben tovább erősödni a forint, hiszen amint látható, itt egy elég erős támasz zóna húzódik, több technikai vonal is található.

A forint egyhavi csúcsra ugrása mellett érdemes megjegyezni, hogy a török líra ma is folytatja esését, a dollárral szemben ma átmenetileg 6,45-ig is jutott, most 6,40-nél 1,5%-os esésnél jár és így teljesen elveszítette azt az erősödést, amit a múlt csütörtöki 625 bázispontos jegybanki kamatemelés nyomán produkált. A most csütörtöki kormányzati gazdaságpolitikai bejelentések (középtávú gazdasági tervet prezentálnak) így tehát még inkább kritikus jelentőségűek, hogy sikerül-e megnyugtatni a befektetőket és megállítani a líra mélyrepülését.