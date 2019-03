Elképesztő, mit művel a forint - Közel 9 éve nem volt ilyenre példa

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Rég nem látott formában van a forint, hiszen már ötödik egymást követő hete folyamatosan erősödik az euróval szemben. A mai kereskedésben már 313 alatt jár az euró-forint kurzus, ami 11 hónapos csúcs.

Klikk a képre!

Az RSI momentum típusú oscillátor, azaz a piaci lendületet, hangulatot méri egy 0 és 100 közötti skálán. Itt is megkülönböztetünk két meghatározó szintet, amelyek jellemzően a 30-es és 70-as értékekhez kötődnek. Előbbi alatt túladott, még utóbbi felett túlvet tartományról beszélünk. Sok, az RSI-t használó befektető erre a két értékre fókuszál, és a 30-as érték túllépését vételi, még a 70-es szint túllépését eladási szignálként értelmezik, ami alapvetően az indikátor hibás használatát jelenti.

A napos RSI értéke 24 közelébe esett, ennél alacsonyabban legutóbb 2010. október 5-én járt. Az elmúlt években a 30-as RSI-szint közelébe érve a forint rendre gyengülni kezdett az euróval szemben, most azonban nagyon határozottan ment át rajta.

Az igazi fordulat a forint árfolyamában idén január harmadik hetében következett be, amikor Nagy Márton MNB-alelnök erőteljes utalást tett ara, hogy küszöbön a monetáris szigorítás kezdete. Ezzel gyakorlatilag jelezte, hogy több mint hét év elteltével hamarosan újra a szigorítás útjára léphet a hazai jegybank, véget vetve az elmúlt évek folyamatos lazításának.A hazai devizát erősítette az elmúlt időszakban az is, hogy az Európai Központi Bank nemrég új monetáris lazító intézkedéseket jelentett be , emellett pedig későbbre tolódott az első kamatemelés EKB által előrevetített időpontja is. Miközben az eurózónás jegybank az övezeti gazdasági problémákkal küszködik, emiatt pedig gyakorlatilag napról napra későbbre tolódik az első kamatemelés lehetséges időpontja, addig Magyarországon folyamatosan erősödik az inflációs nyomás, februárban például már túllépte azt a kritikus szintet az adószűrt maginfláció értéke, amelyhez Nagy Márton korábban a monetáris szigorítás kezdetét kötötte. A fenti folyamatokat árazták be az elmúlt hetekben a piaci szereplők, vagyis, hogy a magyar monetáris politika relatív pozíciója szigorúbbá vált.

Klikk a képre!

Technikai szempontból ez önmagában növeli egy rövid távú korrekció esélyét (a múltbeli tapasztalatok is ezt mutatják), emellett több másik technikai érv is felsorakoztatható amellett, miért érhet véget a forint menetelése (legalábbis átmenetileg).Nem tudjuk, hogy a jelenlegi forintárfolyamba milyen ütemű MNB szigorítással kapcsolatos várakozás épült be. Minél erősebb az ilyen irányú piaci várakozás, annál nagyobb eséllyel "okozhat csalódást" a jegybank a befektetőknek azzal, hogy lassabban szigorít, ami önmagában gyengítené a forintot. Nagyon sok múlik azon, mennyire mutatkozik majd elszántnak a jegybank.A keddi MNB döntés tehát fontos iránymutatást adhat a forint jövőbeli mozgására nézve, így érdemes lesz nagyon figyelni rá.