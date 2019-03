Erdogan a nyugati spekulánsokat támadja, a befektetők össze-vissza rángatják a lírát

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Meg kell fegyelmeznünk a piaci spekulánsokat. A spekulánsok bajban vannak, hiszen nem tudnak török lírához jutni, ezért a líra erősödik, a dollár pedig esik. Fordult a kocka.

Vasárnap helyhatósági választásokat tartanak Törökországban, Recep Tayyip Erdogan államfő pedig a szokásosnál is agresszívebb retorikával kampányol pártja, az AKP mellett. Ennek oka, hogy a közvélemény-kutatások szerint bár az AKP gyűjtheti be a legtöbb szavazatot, az előző választásokhoz képest nagyot eshet a népszerűségük, Erdogan ezért "túlélési kérdésként" igyekszik beállítani a voksolás kimenetelét, pláne most, hogy a török gazdaság súlyos recesszióval küzd. Szavazótábora aktivizálása és a gazdasági problémák felől való figyelemelterelés érdekében (a tavalyi elnökválasztáshoz hasonlóan) csúcsra járatja a külföldellenes retorikáját. Erdogan sztorija szerint az ország amerikai és nyugati spekulánsok támadása alatt áll (és a bankok is segédkeznek ebben), akik ellen kíméletlenül fel kell lépni.- fejtegette Erdogan mai beszédében.A török államfő ezzel arra akart célozni, hogy ezen a héten (egészen máig) sokat erősödött a líra az amerikai dollárral szemben. Ennek oka az volt, hogy a török kereskedelmi bankok (a török felügyeletnek engedelmeskedve) kiszívták a líralikviditást a londoni piacról, emiatt drasztikusan megemelkedett a török líra ára, vagyis a spekulánsok nem tudtak (a török deviza gyengülésére játszó) határidős líraeladási ügyleteket kötni. A líra likviditás hiánya olyan mértéket öltött tegnapra, hogy az egynapos (overnight) swap ráta (a líra ára tulajdonképp) 25%-ról 1200%-ra ugrott, gyakorlatilag ellehetetlenítve a spekulatív célú határidős líraeladást. Csakhogy azok a befektetők is pórul jártak, akik török piaci árfolyamkitettségük fedezése érdekében amerikai dollár-líra swapokat akartak kötni Londonban.A líra ezen intézkedés miatt valóban erősödni tudott a dollárral szemben az elmúlt napokban, miután múlt hét pénteken hirtelen nagyot esett.Ma azonban visszavonták ezt a rendkívüli intézkedést a londoni piacon tevékenykedő török kereskedelmi bankok, a líralikviditás visszatért a piacra, így olcsóbbá vált a líra shortolása, emiatt viszont meg is ütötték a török fizetőeszközt, ami ma 5%-os mínuszban is járt az amerikai dollárral szemben.

Erdogan ma kijelentette, hogy "a török gazdaság az ő irányítása alatt áll", és annak ellenére, hogy februárban még mindig 20%-os volt az infláció az országban, a jegybanknak csökkentenie kell a kamatokat.

A legfőbb problémát a magas kamatok jelentik. Ha csökkennek a kamatok az infláció is lassulni fog. Közgazdász is vagyok.

A következő időszakban fokozott volatilitásra kell felkészülni a török piacon (így a líraárfolyamban is), aminek valószínűleg a vasárnapi választások sem fognak véget vetni. Az izgalmakat garantálja Erdogan jól ismert kamatellenes retorikája, amely a jegybanki függetlenség potenciális veszélybe kerülése miatt aggasztja a piaci szereplőket. A tavalyi líraválság egyik központi eleme volt, hogy az elnök folyamatosan nyomás alatt igyekezte tartani a jegybankot, nehogy kamatot emeljen, végül azonban az elszabaduló líraárfolyam és infláció miatt elengedhetetlenné vált a drasztikus szigorítás.- fogalmazott.