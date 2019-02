Erősödött a forint az MNB döntése után

A mai bejelentés függvényében a három hónapos jegybanki betét kamata továbbra is 0,9%, az egynapos betéti kamat -0,15%, az egynapos hitel kamata 0,9% maradt. A Portfolio által megkérdezett elemzők nem számítottak arra, hogy már a mostani ülésen bejelenti az MNB monetáris politikai szigorításának kezdetét, így a kamatokat változatlanul hagyó döntés nem okozott meglepetést.A bejelentés ennek ellenére megmozgatta a devizapiacot. Már nap közben is erősödésnek indult a forint más, fontosabb devizákkal szemben, a 2 órás kamatdöntés után viszont átmeneti gyengülést tapasztalhattunk. 4 óra környékén azonban ismét erősödni kezdett a magyar deviza, mind a dollárral, mind pedig az euróval szemben.Jelenleg az uniós devizához képest 0,46%-os erősödést mutat a forint, 316,6 forintot kell most adnunk egy euróért, míg a nap elején még 317,8 forint volt ez az összeg.

A dollárhoz képest is hasonló dinamikát láthatunk: 0,57%-ot erősödött a zöldhasúhoz képest a magyar fizetőeszköz, jelenleg egy dollárért 278,3 forintot kell adnunk.