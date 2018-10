Felfedné az EU a devizaváltás rejtett költségeit

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

November 5-én szavaz az EU parlament egy új szabályozásról, amely felfedné azokat a devizaárfolyamba épített marzsokat, melyeket a váltással foglalkozó brókercégek, bankok és valutaváltók számítanak fel. A Transferwise és a Consumer Intelligence úgy vélik, a marzsok felfedése további költségcsökkentést hozna a piacra.A két vállalat felmérése szerint 2017-ben több mint 18 milliárd eurónyi díjat fizettek ki az EU-ban devizaváltásra az egységes piac fogyasztói, ebből 12,49 milliárd eurót árfolyamba épített költségek tették ki.A szavazás előtt a Transferwise kampányt is indított, melyben felhívják erre a jelenségre a figyelmet, a Know What You Pay (tudd, hogy mit fizetsz) mögé nevesebb karikaturisták és a Politico is beállt.