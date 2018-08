Fű alatt, trükkös húzásokkal mentik Erdoganék a török lírát

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A múlt heti, illetve a most hétfői mélyrepülést követően erősödésbe kapcsolt a török líra: az amerikai dollárral szemben már a 6-os szintnél jár, ami hétfői mélypontjához képest közel 15%-os erősödést jelent.

Ma aztán tovább szigorított a felügyelet, és az ügyletkötési rátát 25%-ra vágta, amire hirtelen erősödésnek indult a líra.

Amellett, hogy technikailag már nagyon túl volt húzva a líra gyengülése, ami önmagában is egy korrekció irányába mutatott, két tényező járulhatott hozzá a megnyugváshoz:Egyrészt nyílt kamatemelést a politikai nyomás miatt nem is,, hiszen a Reutersnek nyilatkozó devizakereskedők szerint a jegybank hétfőn az irányadónak nevezett, 17,75%-on álló alapkamatához képest (egyhetes reporáta) 150 bázispontos felár mellett volt hajlandó egy napra líralikviditást nyújtani a bankoknak. Vagyis az intézmény megemelte a líralikviditáshoz jutás költségét az eddigi irányadó kamathoz képest , amit sokan burkolt kamatemelésként értelmeztek.Másrészt a török bankfelügyelet vasárnap úgy döntött, hogy a kereskedelmi bankok napi devizapiaci ügyleteinek összértékét (spot, forward és swap összesen) az adott kereskedelmi bank tőkéjének 50%-ában maximalizálja.Ez a lépés kvázi tőkekorlátozásnak minősül, hiszen nem engedi a török bankok számára, hogy további (spekulatív) ügyleteket kössenek, vagyis korlátozva vannak a devizapiaci tranzakciók. Ráadásul a lejáró ügyleteket sem lehet újra kötni, hiszen a bankok csak akkor köthetnek további ügyleteket, ha azok összértéke a banki tőke 25%-a alá csökken. Ebből kifolyólag az elmúlt időszakban felépült jelentős short pozíció egy részét képtelenek lesznek megújítani a piaci szereplők,Úgy tűnik tehát, hogy a törököknek egy burkolt kamatemeléssel, illetve rejtett tőkekorlátozással sikerült levegőhöz jutniuk. A feszültség enyhülése azonban nem fundamentális politikai irányváltás következménye, vagyis az ország sérülékenysége továbbra is fennáll, így teljes megnyugvásról nem beszélhetünk. Pláne úgy, hogy az amerikai-török diplomácia konfliktus nem éppen az enyhülés irányába mutat