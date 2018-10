Itt az újabb bizonyíték, hogy külföldi spekulánsok rángatják a forintot

Augusztus utolsó és szeptember első napjaiban jelentős összegben vettek fel külföldi befektetők a forint gyengülésére játszó spekulatív pozíciókat, ez lökhette szeptember elején a forintot történelmi mélypontja közelébe.

Szeptember 11-én azonban megfordult a széljárás és hirtelen a forint erősödésére spekuláló ügyletek kerültek többségbe, annak ellenére, hogy időközben elfogadták az Európai Parlamentben a magyar kormányt bíráló Sargentini-jelentést, aminek elméletileg a politikai kockázatok emelkedése miatt nyomás alá kellett volna helyeznie a forint árfolyamát. Vagy legalábbis piaci szakértők közül többen erre számítottak.

A Magyar Nemzeti Bank által közzétett ábrán jól látszik, hogy az euró-forint árfolyam elmúlt időszakban mutatott elmozdulása összhangban volt a külföldi spekulatív pozíciók alakulásával.

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Idén áprilisban a befektetői kockázatkerülési magatartás erősödése jelentős tőkekivonást indított el a feltörekvő piacok irányából, ami nyomás alá helyezte a feltörekvő országok fizetőeszközeit.Bár nem a forintot viselte meg leginkább ez a globális trend, a hazai fizetőeszköz sem maradt érintetlenül. Áprilistól kezdve gyorsan nőni kezdett a forint gyengülésére spekuláló külföldi pozíciók összértéke, amiről korábban már több alkalommal is írtunk.A Magyar Nemzeti Bank minden kamatdöntése után publikálja az aktuális pénzügyi és gazdasági folyamatokról szóló ábrakészletét. Az alábbi ábra tartalmazza a külföldi szereplők összesített forint melletti és forint elleni pozíciójának alakulásáról szóló legfrissebb adatokat. (Piros vonallal jelöltük azt az időpontot, ahonnan kezdve új adatokkal szolgál a legfrissebb ábrakészlet.)

Klikk a képre!

A forint melletti spekuláció élénkülésével párhuzamosan a forint is folyamatosan erősödött, október elejére elérve a 323-as szintet az euróval szemben.

Látszik, hogy a spekulatív pozícionáltság változását az utóbbi időszakban elég jól lekövette az euró-forint árfolyamának alakulása.

Érdemes kiemelni, hogy a szeptember 12-én elfogadott, a magyar kormányt bíráló Sargentini-jelentés, majd az ennek apropóján elindított 7-es cikkely szerinti eljárás hatására nem építettek ki új forint elleni pozíciókat külföldi befektetők. Sőt: az ábrán látszik, hogy szeptember második felében, illetve október elején épp ellenkező folyamat zajlott le, nettó értelemben ugyanis jelentős többségbe kerültek a forint erősödésére játszó pozíciók.Az ábra egyúttal azt is megmutatja, miként reagáltak a külföldi befektetők arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi ülésén nem mozdult el a szigorítás irányába, sőt, egyes értelmezések szerint a jegybank tulajdonképp közelgő szigorként adott el egy újabb lazítást. Látszik, hogy a külföldi befektetők emiatt sem kezdték el tömegével shortolni a forintot.Visszakanyarodva a fenti ábrához, az is leolvasható, hogy október 9-11 között hirtelen újra megjelentek tömegével a piacon a forintgyengülésre spekuláló befektetők, ez pedig magával is rántotta az euró-forint árfolyamot 323-ról a 325-ös szintre.A szeptemberi és az októberi kamatdöntés között eltelt időszakban tehát többségbe kerültek a forinterősödésre spekuláló új pozíciók. Emiatt - legalábbis egyelőre - megállt a forint elleni spekuláció elmúlt hetekben tapasztalt erősödése.

Megjegyzés: az ábrán a kék vonal mutatja a nettó forint melletti pozíció kumulált alakulását 2014 eleje óta. A negatív nettó érték a forint gyengülésére játszó külföldi spekulatív pozíciók túlsúlyát jelenti.

A spekulatív pozíciók állományának jövőbeli alakulásával kapcsolatban érdemes lesz odafigyelni arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank különutas monetáris politikájának piaci megítélése miként változik az inflációs kilátások és a globális környezet függvényében. Ha a piaci szereplők úgy ítélik meg, hogy az inflációs nyomás erősödése ellenére a jegybank továbbra is kitart indokolatlanul laza monetáris politikája mellett, vagy ismét borúsabbra fordul a nemzetközi befektetői hangulat (kiújul az amerikai hozamemelkedés által kiváltott feltörekvő piaci eladási hullám, vagy az olaszokkal kapcsolatban fokozódik a piaci aggodalom), akkor könnyen a forint (és más feltörekvő devizák) ellen fordulhatnak a piaci szereplők, ami a gyengülésre játszó pozíciók növekedését eredményezné. Természetesen ellenkező esetben (a hazai inflációs nyomás enyhülése, vagy a nemzetközi hangulat kedvezőbbé válása esetén) a forint melletti pozícionáltság növekedhet, ami a hazai fizetőeszköz erősödését segítené.