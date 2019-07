Nyaralni indulsz? Mutatjuk, hol kapsz most a legolcsóbban eurót

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Jelenleg 326,58 forintot ér egy euró az MNB hivatalos (tegnapi) devizaárfolyama szerint, ha egy pénzváltó felé vesszük az irányt, még akár ennél kedvezőbb árfolyam mellett is hozzájuthatunk az egységes devizához. 10:30 körül ilyen árfolyamok mellett válthatunk valutát Budapesten a legolcsóbban pénzváltóknál (kezelési költség nélkül):

A valutaváltókkal lényegesen jobban járunk, mintha bankhoz megyünk váltani, itt ugyanis akár a valutaváltós árfolyamoknál 15 forinttal drágább is lehet egy euró.

Érdemes elgondolkozni azon is, hogy valamely fintechcég, például a Revolut vagy a Transferwise kártyáin váltunk pénzt. Ezeknél a cégeknél középárfolyamon váltanak és a kezelési költség is minimális, már ha van (a Revolutnál nincs), így akár összességében jobban is jöhetünk ki, mint egy valutaváltónál. Persze ebben az esetben figyelnünk kell arra is, hogy nem mindenhol lehet külföldön sem kártyával fizetni.