Pusztító vihar söpört végig a világon - A forint sem úszta meg büntetlenül

Az amerikai dollár elsöprő erejének csak kevesen tudtak ellenállni az idén.

Áprilistól kezdve össztűz alá kerültek a feltörekvő piacok, ami több országban is súlyos devizaválságot okozott.

A forint ugyan nem volt a legveszélyeztetettebb fizetőeszközök között, vagyis feltörekvő piaci viszonylatban egész jól tűrte a vihart, a régiós devizák közül így is ő mutatta a leggyengébb teljesítményt.

Röviden összeszedtük az év legfontosabb devizapiaci sztorijait.

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

2017 a dollár jelentős gyengüléséről szólt, idén azonban fordult a széljárás a piacokon, ennek következtében pedig az év legnagyobb devizapiaci sztorija a zöldhasú erősödése lett. A dollár index több mint 5%-ot emelkedett 2018-ban a tavalyi, közel 10%-os esést követően.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

A dollár indexen belüli nagy részesedése miatt az euró gyengülésével volt szoros összefüggésben a zöldhasú felértékelődése. Amennyire szinte minden várakozást felülmúló menetelést produkált 2017-ben az euró, annyira gyengén teljesített idén, összesen több mint 5%-ot veszítve értékéből az amerikai fizetőeszközzel szemben.

Egyrészt 2018-ban drasztikus romlást figyelhettünk meg az euróövezeti gazdasági mutatókban. A fontos konjunktúra-mutatók az euróövezet legnagyobb gazdaságaiban többéves mélypontra kerültek, részben egyedi, országspecifikus, részben pedig globális, a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak miatt. A kilátások jelentős romlása a GDP-növekedés ütemének lassulásában is tükröződött.

Másrészt a politikai kockázatok is erősödtek az övezet több országában: Németországban a kormánykoalíció gyengülését hozta az év, Olaszország és az Európai Bizottság között az olasz kormány költségvetési tervei miatt forrt a levegő, Franciaországban pedig a sárgamellényes tüntetések, illetve Macron elnökkel szembeni általános elégedetlenség fokozódása növelte a politikai instabilitást. Mindezek negatívan érintették az euróövezet, ezen keresztül pedig az euró megítélését is.

A romló körülmények miatt az Európai Központi Bank is elkezdett aggódni, amit finoman már jelzett is Mario Draghi jegybankelnök a decemberi kamatdöntő ülést követően. Az övezeti gazdaság gyengélkedése miatt a piaci szereplők egyre inkább kitolódni látják az EKB első kamatemelését, a lassabb szigorítás kockázata pedig az euró árfolyamában is lecsapódott.

Ebben több tényező együttes hatása játszott szerepet.Az alábbi ábrán látszik, hogy idén áprilisban még történelmi csúcson járt az euróval kapcsolatos optimizmus, mostanra viszont már bőven a közös deviza gyengülésére fogadó pozíciók kerültek túlsúlyba. Ilyen hirtelen irányváltásra csak az euróövezeti adósságválság idején, illetve akkor volt példa, amikor a Fed már elkezdte visszafogni, az Európai Központi Bank pedig még csak készült elindítani saját eszközvásárlási programját.

A spekulatív tőke átrendeződése jól láthatóan együtt járt az euró gyengülésével.

Klikk a képre!

Határidős pozícionáltság A devizapiacokon kereskedési motiváció alapján kétfajta szereplőt különböztetünk meg. Egyrészt vannak, akik mindennapi gazdasági tevékenységükből kifolyólag, illetve kockázatkezelés céljából kereskednek a piacon, ők azok, akik működésükből fakadó szükségleteiket elégítik ki a különböző tranzakciókkal. Ezzel szemben van egy másik csoport, aki az árfolyam jövőbeli mozgására spekulálva, profitszerzési céllal köt ügyleteket. A határidős piaci pozícionáltság vizsgálatakor ez utóbbi csoportba tartozó szereplők aggregált piaci pozíciójában bekövetkező változást, illetve ennek nettó értékét vizsgáljuk.



A nettó pozícionáltság a spekulatív célú határidős vételi (long) és eladási (short) pozíciók ellentétes előjelű összegéből adódik. Amikor egy deviza megítélése romlik a spekuláns szereplők körében, akkor a nettó pozícionáltság értéke csökken, majd negatív előjelűvé válik (többségbe kerülnek a short kontraktusok), ez pedig minden egyéb tényező változatlansága mellett az adott fizetőeszköz gyengülését segíti. A pozícionáltság változásának iránya tehát jó indikátor lehet az árfolyam jövője szempontjából, szélsőséges esetekben azonban könnyen kontraindikátorrá válhat, hiszen minél szélsőségesebb a nettó pozíció, annál "túlfeszítettebb" a határidős piac, annál kevesebb olyan szereplő van, aki potenciális új shortolóként megjelenhet, egy fundamentális hírre pedig könnyen elpattanhat az árfolyam felfelé, hiszen hirtelen mindenki igyekszik zárni a short pozícióját. Ugyanez igaz akkor is, ha a spekulatív szereplők túlzottan optimisták egy devizával kapcsolatban, vagyis a nettó pozíció szélsőségesen long, ekkor megnő egy negatív irányú korrekcióra a kockázat.

. A devizapiaci folyamatokban meghatározó szerepe volt annak, hogy a Federal Reserve idén négyszer is kamatot emelt (legutóbb a múlt héten), ráadásul úgy tűnik, hogy bár óvatosabbak lettek a Fed döntéshozói, egyelőre tovább folytatódhat a kamatemelési ciklus. Ennek következtében a monetáris politikák közötti széttartás növekedett, ami így a dollár erősödését segítette.A fejlett piaci devizák közül egyedül a japán jennel szemben nem tudott erősödni a zöldhasú. Ez így első olvasatra elég bizarrnak tűnik, tekintve, hogy a japán jegybank változatlanul önti a likviditást a piacokra eszközvásárlási programja keretében (a japán államkötvény-állomány mintegy 40%-a már a jegybanknál van!), mindezt érdemi inflációs és növekedési hatás nélkül. A japán fizetőeszköz esetében persze talán ennél is fontosabb lehet menedékdeviza-szerepe, ami miatt továbbra is vonzó célpontot jelent a jelenlegi globális környezetben.

Bár az amerikai kamatemelések a fejlett devizákat is gyengülő pályára állították a zöldhasúval szemben, a feltörekvő piaci fizetőeszközök nagy részét sokkal jobban megviselte a 2018-as év. Különösen a késő tavaszi, nyári, illetve kora őszi időszak hozott nagy gyengülést a feltörekvő piacokon, az év végére kicsit enyhült a nyomás.Az extrém laza monetáris politikával és a jegybankok pénznyomtatásával jellemezhető néhány éves korszak fokozatos lezárulásával párhuzamosanbiztonságosabb eszközök (és országok) felé. Az emelkedő amerikai kamatkörnyezet egyébként sem tesz jót a feltörekvő piacok megítélésének, erre azonban még rátettek egy lapáttal a háttérben zajló kereskedelmi háborús konfliktus, a geopolitikai feszültségek, illetve a tény, hogy sok feltörekvő ország nagy mértékben eladósodott (devizában) az elmúlt években az alacsony amerikai kamatkörnyezet miatt, most pedig a kamatok emelkedésével előtérbe kerülnek a fenntarthatósági problémák.A feltörekvő piaci tőkekivonás egyik országot sem hagyta érintetlenül, azonban sokat számít, hogy az adott ország milyen erős gazdasági fundamentumokkal bír. Idén elsősorban azokat az országokat büntették a befektetők, amelyek jelentős külső finanszírozásra szorulnak (magas folyó fizetési mérleg hiány, alacsony tartalék mellett jelentős dollár-refinanszírozási igény), vagyis gyenge a külső egyensúlyi pozíciójuk.A tőkekivonás viharként söpört végig a feltörekvő országok körében, némelyikben súlyos árfolyamválságot előidézve.

A venezuelai bolivár be sem került a fenti táblázatba, ugyanis a gazdaságilag teljesen összeomlott ország fizetőeszköze a hivatalos árfolyam szerint is 7300%-kal gyengült a dollárral szemben. Év elején még egy amerikai dollár 3340 bolivárt ért, mostanra viszont már több mint 240 ezer bolivárt kell adni egyetlen dollárért, a feketepiacon pedig ennél is durvább a helyzet.. Az előző elnök ciklusában elkövetett súlyos gazdaságpolitikai hibák miatt nagyon gyenge gazdasági fundamentumokkal rendelkező ország jegybankja idén többször is brutális kamatemelést hajtott végre, hogy enyhítse a pesóra nehezedő nyomást (év elején még 27,5 %-on állt az irányadó ráta, ez augusztus végére 60%-ra emelkedett). Ez azonban nem volt elég, és végül az IMF-hez fordult az ország, hogy elkerülje a teljes összeomlást. A peso árfolyama így is az év eleji 19-es szintről 38-ig gyengült az amerikai dollárral szemben.

, ahol a túlzott hitelezésre épülő, fenntarthatatlan növekedés által előidézett gazdasági helyzet bosszulta meg magát. Az ország masszív folyó fizetési mérleg hiánya, alacsony tartalékai és jelentős dollár-refinanszírozási igénye miatt erősen rá van utalva a külföldi befektetők pénzére, közben azonban Recep Tayyip Erdogan államfő igyekezett politikai nyomást gyakorolni a jegybankra, hogy az emelkedő infláció ellenére ne emeljen kamatot, ez pedig súlyosan rontotta az ország megítélését a külföldi befektetők szemében. Végül kénytelen volt beadni a derekát Erdogan és a török jegybank, és egy jelentős kamatemeléssel véget vetni a líra zuhanásának: az ezt követő korrekcióval együtt összességében 40%-ot veszített értékéből idén a török fizetőeszköz.

A táblázatban szereplőkilóg a sorból, ugyanis nem elsősorban a feltörekvő piaci tőkekivonás okozta az árfolyam zuhanását (persze ez sem segített a helyzeten), hanem az, hogy Afrika második legnagyobb olajexportőr országa még év elején kénytelen volt elengedni dollárhoz rögzített árfolyamát, amelyet 2016 áprilisa óta tartott fenn.A nagyobb feltörekvő országok közülis érdemes még kiemelni, miután devizák közel 20%-kal értékelődtek le a dollárral szemben. A két ország gazdasági nehézségei mellett ennek az volt az oka, hogy fizetőeszközeik hagyományos carry-devizának számítanak, vagyis külföldi befektetők a magasabb helyi kamatok miatt előszeretettel vitték oda az Egyesült Államokból, illetve más fejlett országból a pénzüket, az amerikai kamatszintek emelkedése miatt azonban veszítettek vonzerejükből és előtérbe kerültek a gyengébb gazdasági fundamentumok.helyzete különleges, hiszen Oroszországot nem érinti a legtöbb szenvedő feltörekvő piaci ország elsődleges problémája, vagyis a magas külső adósság és a jelentős külső finanszírozási igény (az orosz folyó fizetési mérleg többletes). Az amerikai és EU-s szankciók, illetve a nyugati országokkal való politikai konfliktusok (az ukrán helyzet) azonban rányomták bélyegüket a rubelre, az olajárak zuhanása pedig szintén nem segített a helyzeten. A rubel így idén összesen 20%-ot veszített értékéből a dollárral szemben.

hivatalos árfolyama ugyan "csak" 16,5%-ot gyengült a dollár ellenében, az utcai árfolyam (vagyis amin a kereskedők hozzájuthatnak a kemény devizához) azonban 43 ezerről 115 ezerre emelkedett idén, ami a hivatalosnál jóval nagyobb gyengülést jelent. A helyi fizetőeszköz jelentős leértékelődését, illetve a hivatalos és az utcai árfolyam közötti nagy eltérést az amerikai szankciók által előidézett dollárhiányos helyzet magyarázza.Érdemes még kiemelni. Bár az indiai deviza 10%-os, illetve az indonéz fizetőeszköz 8%-os gyengülése nem volt kiemelkedő feltörekvő piaci viszonylatban, esetükben mégis mérföldkő volt az idei év, az indiai rúpia ugyanis októberben történelmi mélypontra, az indonéz rúpia pedig két évtizedes mélypontra bukott a dollárral szemben.Ennek ellenére - a Magyar Nemzeti Bank extrém laza monetáris politika melletti erős elkötelezettsége miatt - a forint teljesített idén eddig a legrosszabbul a kelet-közép-európai devizák közül.