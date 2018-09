Újfajta fertőzés indult el a világon, Magyarország is a térképen

Össztűz alatt állnak a feltörekvő piacok: az április második felétől felerősödött befektetői kockázatkerülő magatartás, illetve ezzel összefüggésben a feltörekvő piacokról való tőkekivonás viharként söpört végig a globális devizapiacokon, több ország devizáját is a padlóra küldve.

Az általános globális trendre ráerősítenek az egyedi, országspecifikus sztorik: a török líra és az argentin peso árfolyamválsága különböző fertőzési csatornákok keresztül egyre több ország fizetőeszközében érezteti a hatását.

A régiós devizák közül a legrosszabb teljesítményt eddig a forint mutatta idén, globális viszonylatban viszont a hazai fizetőeszköz 9%-os dollárral szembeni leértékelődése nem kiemelkedő.

Az alábbiakban összeszedtük az idén legrosszabbul teljesítő feltörekvő devizákat.

A világ függővé vált az olcsó hitelektől, a kamatok emelkedése és a dollár erősödése miatt pedig most jön a kijózanodás időszaka.

Egyre valószínűbb, hogy az amerikai jegybank idén még kétszer kamatot fog emelni, a Fed szigorítási ciklusa pedig minden előjel szerint jövőre is folytatódik majd (az inflációs és növekedési számok sem indokolják a szigorítás tempójának visszafogását). A nagy jegybankok monetáris szigorításba történő folyamatos elmozdulása (Fed és BoE kamatemelések, az EKB pedig idén kivezeti eszközvásárlási programját, jövő nyáron pedig már elkezdhet kamatot emelni) egyre világosabbá tette a befektetők számára, hogy. Egy ilyen - emelkedő amerikai kamatkörnyezettel jellemezhető - világgazdasági környezetben, ahol még ott lebeg a háttérben egy kereskedelmi háború veszélye, ráadásul geopolitikai feszültségekből sincs hiány, a tőke elindult a feltörekvő piacokról az Egyesült Államok és más fejlett országok irányába, ahol a befektetők nagyobb biztonságban tudhatják pénzüket. Az amerikai eszközök a fejlett piaci viszonylatban magas kamattartalom, illetve a dollár menedékszerepe miatt különösen vonzó célállomást jelentenek.Azért aggasztó a jelenlegi világgazdasági helyzet, mert, így mostanra elérte a globális GDP 217%-át:Az adósságállomány növekedéséért ráadásul a feltörekvő országok voltak a felelősek, amelyek az alacsony dollárkamatok miatt előszeretettel adósodtak el dollárban. Ennek látszik most egyre inkább a böjtje.. A jelenlegi helyzetben elsősorban azokat az országokat büntetik a piaci szereplők, amelyek jelentős külső finanszírozásra szorulnak (magas folyó fizetési mérleg hiány, alacsony tartalék mellett jelentős dollár-refinanszírozási igény). Arról, hogy a konkrét esetekben mekkora a baj, a helyi fizetőeszközök dollárral szembeni gyengülésének idei mértékét megvizsgálva jó képet kaphatunk. (Persze egyéb tényezők is szerepet játszanak az árfolyam alakulásában, de az egyszerű szemléltetés érdekében használhatjuk az árfolyamelmozdulásokat az összehasonlításhoz.)

A bolivár idén több mint 7300%-ot veszített értékéből az amerikai dollárral szemben. Év elején a hivatalos árfolyam szerint egy amerikai dollár 3340 bolivárt ért, mostanra viszont már több mint 240 ezer bolivárt kell adni egyetlen dollárért. A feketepiaci árfolyam - amin az utca embere hozzájuthat a zöldhasúhoz - még ennél is jóval magasabban van.

A rangsor a szemléltethetőség és az ország különleges helyzete miatt nem tartalmazza a venezuelai bolivárt: a latin-amerikai ország gazdasága gyakorlatilag teljesen összeomlott (nem a jelenlegi tőkekivonási hullám rogyasztotta meg, már korábban baj volt), vele együtt pedig a helyi fizetőeszköz is.A mostani világgazdasági helyzet. Az előző elnök ciklusában elkövetett súlyos gazdaságpolitikai hibák miatt nagyon gyenge gazdasági fundamentumokkal rendelkező ország jegybankja idén már többször is durva kamatemelést hajtott végre (legutóbb augusztus 30-án 1500 bázisponttal emelte az irányadó rátát, 60%-ra!) a peso összeomlásának megakadályozása érdekében, azonban ez sem volt elég.

Most az IMF minden reményük, hogy a szervezet minél hamarabb folyósítja a júniusi megállapodásban szereplő hitelkeretet, amivel sikerülhet elkerülni az államcsődöt. Legalábbis egyelőre.Argentína mellett. A líra jelenleg több mint 74%-os idei gyengülésnél tart az amerikai dollárral szemben, miután augusztus első felében példátlan árfolyamválság bontakozott ki az országban.

mert túlzott hitelezésre épülő dinamikus gazdasági növekedése fenntarthatatlan, az infláció nagyon magas, a jegybank viszont politikai nyomás miatt nem hajlandó szigorítani,

masszív folyó fizetési mérleg hiánya, alacsony tartalékai és jelentős dollár-refinanszírozási igénye miatt erősen rá van utalva a külföldi befektetők pénzére,

miközben az Egyesült Államokkal egyre súlyosabb diplomáciai konfliktusba kerül, ami rontja az ország nemzetközi megítélését,

Recep Tayyip Erdogan államfő és az ország vezetése pedig közben nem hajlandó olyan intézkedéseket hozni, amely ezeket a gazdasági és politikai feszültségeket enyhíthetné.

Törökországot azért büntették fokozottan a befektetők az elmúlt hónapokban,A harmadik helyezettkilóg a sorból, ugyanis nem elsősorban a feltörekvő piaci tőkekivonás okozta az árfolyam zuhanását (persze ez sem segített a helyzeten), hanem az, hogy Afrika második legnagyobb olajexportőr országa még év elején kénytelen volt elengedni dollárhoz rögzített árfolyamát, amelyet 2016 áprilisa óta tartott érvényben.Számos piaci szakértő szerint Argentína és Törökország mellett. A helyi fizetőeszköz, a reál több mint 25%-ot esett idén a dollárral szemben, amelyhez a belpolitikai bizonytalanság (óriási az elégedetlenség a jelenlegi vezetéssel kapcsolatban, részben a korrupciós botrányok miatt) és a gyengén muzsikáló gazdaság is hozzájárult. Az amerikai kamatok emelkedésével párhuzamosan ráadásul idén rekord alacsony szintre, 6,5%-ra vágta az irányadó kamatot az ország jegybankja, ami a reál hagyományos carry-deviza státuszának nem tett jót. Külföldi (amerikai) befektetők az elmúlt években előszeretettel vettek fel alacsony kamatok mellett otthon hitelt, azért, hogy utána a magas kamatokat biztosító brazil eszközökbe fektessenek, a kamatkülönbözet csökkenése miatt azonban csökkent a brazil reálos carry-befektetések vonzereje, ezáltal pedig a fizetőeszköz iránti kereslet is.Brazíliához hasonló cipőben jár, hiszen szintén carry-devizának számító fizetőeszköze, a rand nagyon gyengén muzsikál idén. Az országot sújtó recesszió és belpolitikai bizonytalanság, illetve az emelkedő amerikai hozamkörnyezet közepette a jelenlegi alapkamat nem biztosít kellően magas hozamot a befektetők számára, akik ezért inkább kiviszik pénzüket az országból.helyzete különleges, hiszen Oroszországot nem érinti a legtöbb szenvedő feltörekvő piaci ország elsődleges problémája, vagyis a magas külső adósság és a jelentős külső finanszírozási igény (az orosz folyó fizetési mérleg többletes). Az amerikai és EU-s szankciók, illetve a nyugati országokkal való politikai feszültségek azonban rányomják bélyegüket a rubelre, ami idén közel 19%-ot esett a dollárral szemben.

A fenti listából érdemes még kiemelni az, amely a közelmúltban történelmi mélypontra esett a dollárral szemben, idén pedig több mint 12%-os gyengülésnél tart. Mivel az ország olajigényének 80%-át importból fedezi, a nyersanyag világpiaci ára pedig az év eleje óta mintegy 15%-ot emelkedett, ez az indiai folyó fizetési mérleg hiányának növekedéséhez vezetett, ez pedig növeli a külső sérülékenységet. A helyi jegybank ráadásul egyelőre látványosan visszakozik a jelentős devizapiaci beavatkozástól, legalábbis ami a devizatartalékok eladásán keresztüli intervenciót illeti. Legutóbb augusztusban emelte kamatot a jegybank, ám ez egyelőre kevés volt a rúpia esésének megállításához.Végezetül a piaci mérete miatt meg kell említeni az, ami idei 10%-os esésével az 1997-98-as válság óta nem látott mélységekbe került a dollárral szemben. Mindezt annak ellenére, hogy a helyi jegybank - többszöri intervenció mellett - idén már összesen 125 bázisponttal emelte irányadó rátáját. Az elsődleges problémát az jelenti, hogy az elmúlt években jelentős mértékben nőtt a külföldi befektetők tulajdonhányada (és a dollárban denominált adósság aránya) az ország államadósságában, miközben folyó fizetési mérleg hiánya - bár 2013 óta csökkent - még mindig a GDP mintegy 2%-ára rúg.. Ennek ellenére - a Magyar Nemzeti Bank extrém laza monetáris politika melletti erős elkötelezettsége miatt - a forint teljesített idén eddig a legrosszabbul a kelet-közép-európai devizák közül (9,1%-ot veszített értékéből a dollárral szemben).