Itt a döntés: elsütötte fegyverét az EKB!

Több mint öt éve, 2012 júliusában mondta el híres beszédét Mario Draghi, melynek lényege az volt, hogy kerül, amibe kerül ("whatever it takes") megvédik az eurót a görög adósságválság kellős közepén. Sokak szerint most hasonló a helyzet, kerül, amibe kerül be kell indítani a növekedést és az inflációt. Épp ezért érdekes lesz, hogy elhangzik-e ismét a szállóigévé vált szókapcsolat a sajtótájékoztatón.