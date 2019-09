Beragadt 330 fölé a forint, megint a jegybankokra kell figyelni

Hétfő reggel sem kezdett jól a forint az euróval szemben, így továbbra is 331 felett jár a jegyzés, vagyis tartósan 330 felett ragadt a magyar deviza. A héten elsősorban a jegybanki döntésekre figyelhetnek a befektetők, a legfontosabb szerda este a Fed kamatdöntő ülése lesz.

A forint 311,6 körül járt hétfő reggel az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a péntek esti árfolyamnál. Ezzel gyakorlatilag kijelenthető, hogy tartósan 330 felett ragadt az árfolyam, próbáltunk visszaerősödni, de egyelőre nem sok sikerrel. Hosszabb távon is azt gondoljuk, hogy a 325-335-ös sáv lehet meghatározó az euró-forint árfolyamban. A dollárral szemben most 299,5 körül járunk, míg az angol font 373,5 forintba kerül.

A régiós versenytársak egyelőre minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással kezdik a hetet, a lengyel zloty és a cseh korona is ugyanott áll, ahol péntek este. A feltörekvő piacokon a török líra 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,4 százalékot veszített. A devizapiacot leginkább az olaj árának ugrása befolyásolja most, a nyersanyag 10 százalékkal drágult a hétvégi szaúdi dróntámadások után.

Az euró-dollár jegyzésben egyelőre nincs elmozdulás, mivel igazán egyik deviza sem kitett az olaj világpiaci árának. Az 1,1075 körüli árfolyam megegyezik a péntek estivel. A héten viszont jöhet komolyabb tűzijáték a piacon, hiszen szerda este a Fed bejelenti kamatdöntését, a szakértők és piaci szereplők szinte biztosra veszik az újabb 25 bázispontos kamatvágást. A japán jen 0,2 százalékkal erősödött menedékdevizaként, az ázsiai országban is a Bank of Japan kamatdöntése okozhat izgalmakat a héten. Közben az angol font 0,3 százalékkal gyengült, továbbra is a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságok mozgatják a hangulatot.