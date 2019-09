Feszült hangulatban mélypontja körül szédeleg a forint

További kismértékű gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint, így továbbra is hajszálnyira van legutóbbi történelmi mélypontjától. A dollár egyelőre nem tudta megvetni a lábát 1,10 alatt az euróval szemben, de továbbra is a lélektani szint körül ingadozik a holnapi kulcsfontosságú Fed-döntés előtt.

A forint kilátásai is szóba kerülnek a Budapest Economic Forum 2019 konferencián október 16-án.

Kedd reggel 322,4 közelében járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a hétfő esti árfolyamnál. Így a magyar deviza kézzelfogható közelségbe került 333,5 körüli mélypontjától, tegnap 332,5 körül is járt az euró-forint jegyzés. A dollárral szemben most 301,8-nál járunk, míg az angol font 374,6 forintba került.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra minimális, 0,1 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,4 százalékot veszített.

Az euró-dollár jegyzés tegnap átmenetileg az 1,10-es lélektani határ alatt is járt, vagyis továbbra is kifejezetten erős a dollár, amihez hozzájárulnak a nemzetközi feszültségek is, most éppen az olajár emelkedése és a lehetséges amerikai-iráni feszültség aggasztja a befektetőket. Kedd reggel 1,1005 körül jár a keresztárfolyam, ami a holnapi Fed döntés előtt kiemelten fontos a piac számára, hiszen hosszabb távon az amerikai jegybank lépése döntheti el az irányt. Az újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést szinte biztosra veszik a befektetők, ha emellett a jövőbeli lazításokkal kapcsolatban óvatos hangot üt meg a Fed, akkor az akár további dollárerősödést válthat ki, ha viszont utalnak arra, hogy még az idén egy vagy több vágás jöhet, akkor elvileg felfelé fordulhat az euró-dollár. A japán jen minimális gyengüléssel kezdte a napot, míg az angol font 0,1 százalékkal gyengül.

A befektetők ma elsősorban az amerikai-iráni konfliktussal kapcsolatos hírekre figyelhetnek, emellett a Fed holnapi döntésével kapcsolatos várakozások határozhatják meg a hangulatot.