Még mindig történelmi mélypontja körül szédeleg a forint

Hétfő reggelre sem lélegezhetett fel a forint a pénteken látott újabb történelmi mélypontja után, így továbbra is 335 felett jár az euró jegyzése. Közben a dollár mostanra tartósan áttörni látszik az 1,10-es lélektani határt, egyelőre megpihen alatta.

A forint 335,3-nál jár hétfő reggel az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. A magyar deviza a hétvége előtt újabb történelmi mélypontra esett, most 336,3-nál van a csúcs az euróárfolyamban. Egyelőre nem tudtunk onnan jelentősen eltávolodni, vagyis még mindig az fenyeget inkább, hogy egy kiújuló nemzetközi kockázatkerüléssel mélypontra eshet a forint. A dollár most 306,67-nél jár, míg az angol font most 376,9 forintba kerül.

A régióban sem látunk nagyon nagy elmozdulást ma reggelre, a lengyel zloty 0,1 százalékkal erősödött az euróval szemben, míg a cseh korona stagnált. A feltörekvő piacokon eközben a török líra alig rezdült, a dél-afrikai rand pedig kissé gyengült.

A dollár kis erősödéssel kezdi a hetet az euróval szemben, az 1,093 körüli árfolyam 0,1 százalékkal alacsonyabb a péntekinél. Az utóbbi napokban az 1,10-es szinttel birkózott az amerikai fizetőeszköz, a jegybanki döntések után most kicsit lenyugodott a csapkodás a piacon, innen várja az újabb impulzusokat a dollár. A japán jen közben 0,1 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font szintén mérsékelt erősödést mutat.