Falnak ment a forint – Indul az újabb forintesés?

Erős technikai akadályokba ütközött a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, így nem véletlen, hogy csütörtökön lepattant ezekről és látványos forintgyengülés alakult ki. Az azonban lényeges ezzel együtt is, hogy az euróval szemben 330 alatt tudott maradni.

A szerdai munkaszüneti nap alatt egészen 328-ig, kéthavi csúcsra erősödött a forint a megelőző hetek lendületes erősödése mellett, itt aztán elakadt a forint menetelése, és csütörtökön egészen 329,6-ig visszagyengült a magyar fizetőeszköz. Péntek reggel 329,2 körül jár a kereskedés. Ma a 10-kor megjelenő Ifo-index adatra, illetve az előrehozott brit választások mellett a Brexit újabb fejleményeire lesz érdemes figyelni (az EU nagykövetek ma egyeztetnek, hogy mennyi halasztást adjanak a briteknek).

Arra, hogy 328-328,5 között elakadhat a forint menetelése, már kedden felhívtuk a figyelmet és az, hogy ez azóta be is következett, elsősorban technikai elemzési okokkal függ össze. 328-nál húzódik a 100 napos mozgóátlag, egy vízszintes támasz, és egy emelkedő trendvonal is, ráadásul 30 alá bukott a napos RSI is, így itt tökéletes szint lehetett annak, aki a korábbi forintvételi pozíciót zárni akarta, vagy új forinteladási pozíciót akart nyitni. Amennyiben él az EURHUF emelkedő trendje, akkor innen további forintgyengülésnek kellene következnie, ha viszont a következő napokban letörik a 328 körüli szint, akkor komolyabb forinterősödés is kialakulhat és visszatérhet az árfolyam a 320-325 közötti zónába.

Nemcsak a forint euróval, hanem dollárral szembeni árfolyamában is lényeges technikai szintről fordult az árfolyam: 295,5 körül beleütközött az emelkedő trendvonalba és innen látványos volt az emelkedés. Ma reggel 296,4 körül jár a kereskedés.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images