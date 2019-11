A falnál kezdi a hetet a forint – Áttöri vagy visszapattan?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

328 körül indul a forint napja az euróval szemben hétfő reggel, ami azért lényeges, mert az utóbbi hetekben többször is ennél a lélektani határnál fordult meg a magyar deviza erősödése. Így most is érdekes lesz, hogy „szokás szerint” visszapattan a falról a magyar deviza, vagy áttöri és menetelhet tovább.