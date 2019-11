Tovább gyengül a forint - Lépésről lépésre közelít az új mélypont

Hétfő reggel 333,8 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelent péntek estéhez képest. A múlt hét végén átmenetileg 334 felett is járt az euró jegyzése, de így sem dicsekedhet jó teljesítménnyel a forint. A magyar deviza az utóbbi egy hétben 1,3%-kal gyengült, amivel egyértelműen alulteljesítő volt a régióban a lengyel zloty stagnálása és a cseh korona 0,2 százalékos erősödése mellett. Ugyanez látható kicsit hosszabb időtávon is: egy hónap alatt fél százalékot bukott a forint, miközben a régiós versenytársak nagyjából egy százalékkal erősödtek az euróval szemben. Sőt, ezeken a rövid időtávokon azt mondhatjuk, hogy a forint a feltörekvő piaci devizák közül is kilógott, a dollárral szemben például a múlt héten 2,3 százalékot bukott, miközben a korábban fekete báránynak számító török líra megúszta 0,6 százalékos gyengüléssel.

Az utóbbi hetek alulteljesítése annak köszönhető elsősorban, hogy megint felerősödtek a kirívóan alacsony magyar alapkamattal kapcsolatos félelmek, ráadásul a befektetők és a szakértők egy része akár további lazítást is el tud képzelni az MNB-től elsősorban eszközvásárlások formájában. Így pedig nem is meglepő, hogy megint a veszélyzónába került a forint, a jelenlegi árfolyam már csak egy hajszálra van a szeptemberben látott 336,3 körüli történelmi csúcstól. A dollárral szemben hétfő reggel 302,7-nél jártunk, míg az angol font 387,6 forintba került.

A régióban egyébként a forintot kivéve stagnálással indult a hét, egyelőre a zloty és a korona árfolyama is alig mozdult. A feltörekvő piacokon pedig a török líra 0,1 százalékos gyengülést mutat, a dél-afrikai rand pedig fél százalékot veszített a dollárral szemben.

A dollár a múlt héten megint az 1,10-es lélektani szint közelébe erősödött vissza az euróval szemben, részben ez tett keresztbe a forintnak is. A befektetők arra számítanak, hogy a Fed egy időre leáll a kamatvágásokkal. A japán jen hétfő reggel 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot javított.

A hét legfontosabb adatai egyértelműen a napokban érkező harmadik negyedéves GDP-statisztikák lesznek, a devizapiac szempontjából is erre lesz érdemes figyelni. A forint számára a legfontosabb a csütörtök reggel lehet, amikor a magyar növekedési számokat publikálja a KSH.