335-ig lökte a forintot Trump harcias beszéde

Szerda reggelre 335 közelébe gyengült a forint az euróval szemben miután Donald Trump amerikai elnök tegnap este ismét kemény hangnemet ütött meg a kereskedelmi háborús retorikában, Kínát és az Európai Uniót is ostorozta. Ez ismét előhozta a befektetők félelmeit, ami akár rekordgyenge forintárfolyamot is hozhat.

A forint 334,86-nál járt szerda reggel az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a kedd esti árfolyammal. Tegnap a nap végén még kicsit gyengült a forint miután Trump várva várt beszéde egyrészt nem tartalmazott új konkrétumokat a kereskedelmi háborúval kapcsolatban, másrészt az utalások alapján inkább pesszimisták lehetnek a kilátások, hiszen az elnök Kínát és az EU-t is bírálta kereskedelempolitikája miatt. Így még egy kis lépéssel közelebb kerültünk a szeptemberben látott 336,3-as rekordszinthez. Ha tovább éleződik a feszültség, akkor a következő napokban akár ezt is elérhetjük, erre van is esély, hiszen Trumpnak a napokban kell döntenie arról, kivet-e vámokat az európai autóiparra. A dollár most 304,2-nél jár, míg az angol font 391 forintba kerül.

A régiós devizák is alig mozdultak ma reggel, a lengyel zloty minimális gyengülést, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödést mutat. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnálással kezdett.

A dollár kicsit erősödött Trump tegnap esti szavaira, így az 1,10-es lélektani határon táncol az euró-dollár jegyzés, a következő napokban érdekes kérdés lesz, hogy sikerül-e ez alá menni az amerikai devizának. A japán jen is minimális gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font szintén alig rezdült.

A befektetők ma elsősorban Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatására figyelhetnek, a szakember a várakozások szerint azt fogja hangsúlyozni, hogy most egy ideig szünetet tartanak a kamatcsökkentésekkel és adatvezérelt üzemmódba kapcsolnak.