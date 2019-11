Nagyon belehúzott hirtelen a forint – Megmenekültünk a mélypont elől?

A keddi kamatdöntés után hirtelen erősödni kezdett a forint, bár a jegybank a vártnak megfelelően nem változtatott a kondíciókon. A jelek szerint csak kellett valamilyen kiváltó ok a befektetőknek, hogy korrigáljon az árfolyam az utóbbi hetek forintgyengülése után. Ezzel persze még mindig alig sikerült eltávolodni a korábbi forintmélyponttól, és meglepő lenne, ha tartós lenne a jó hangulat a magyar deviza piacán.

Szerda reggel 332,72-nél kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezik a kedd esti árfolyammal. A tegnapi kamatdöntés előtt a szeptemberben látott történelmi forintmélypont is veszélybe került, majd a 335 feletti szintről kezdett visszakapaszkodni a magyar deviza. Egyrészt ott van egy komolyabb ellenállás az árfolyamban a korábbi csúcsot jelentő 336,3 körüli szintnél, másrészt hetek óta alulteljesítő volt a forint, így a vártnak megfelelő jegybank döntés kapóra jött a befektetőknek egy kis korrekcióhoz. Éppen ez utóbbi miatt nem valószínű, hogy a hangulat tartósan jó marad a forinttal kapcsolatban, inkább csak átmeneti fellélegzésről beszélhetünk. Ugyan most rövidtávon nem fenyeget, hogy új történelmi mélypontra gyengüljön a magyar fizetőeszköz, viszont hosszabb távon továbbra sem múlt el a veszély. A dollárral szemben most 300,65-nél járunk, míg az angol font 388,26 forintba kerül.

A régióban most úgy tűnik, hogy a lengyel zlotyt „találták meg maguknak” a befektetők, 0,15%-os gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, miközben a cseh korona a forinthoz hasonlóan stagnál egyelőre. A feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre nem jött el az áttörés, de az sokat elárul, hogy a korábbi dollárerősödés után hosszabb ideje az 1,10-es lélektani határnál toporog a jegyzés, nem tud visszakorrigálni az euró. Ez inkább arra utalhat, hogy a közeljövőben további hírek esetén viszonylag könnyen áttörheti majd ezt a szintet a dollár. A hírek közül továbbra is elsősorban a kereskedelmi háborúval kapcsolatos fejleményekre figyelnek a befektetők, a hét végén pedig fontos konjunktúraadatok is érkeznek majd, melyek befolyásolhatják a devizapiacot is. A japán jen stagnálással kezdte a szerdai napot, míg az angol font 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben.