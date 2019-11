Megint célba vette a 335-öt a forint – Onnan megint jön a mélypont?

A hét első felében látott hirtelen erősödés után ismét a gyengülés felé mozdult a forint, péntek reggelre belátható közelségben van a 335-ös szint. Közben az euró-dollár hetek óta szűk sávban mozog, az 1,10-es lélektani árfolyamot nem tudja megközelíteni.

Péntek reggel 334,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából a csütörtök esti szinthez képest. A forint az MNB keddi vártnak megfelelő kamatdöntése után 333 alatt is járt, azonban a jelek szerint nem tartott ki a jó hangulat, hamar újból a gyengülés felé mozdultunk. A kulcs továbbra is a 335-ös szint áttörése lehet rövidtávon, onnan már csak egy kis ugrás kellene a szeptemberben látott 336,3-as új mélyponthoz. A dollárral szemben most 302,4-nél járunk, az angol font pedig 390,56 forintba kerül.

A fontosabb régiós versenytársak sem mutatnak elmozdulást ma reggel, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással nyitotta a napot. A feltörekvő piacokon közben a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand minimális erősödésben van.

Az euró-dollár árfolyam esetében sem látszik érdemi mozgás hetek óta, a dollárnak nincs elég ereje, hogy áttörje az 1,10-es lélektanilag fontos szintet, az euró viszont egyelőre képtelen korrigálni. A következő időszakban továbbra is elsősorban a kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek és a jegybankok üzenetei határozhatják meg a hangulatot, rövidtávon pedig a ma megjelenő előzetes beszerzési menedzserindexekre lehet érdemes figyelni. A japán jen péntek reggel minimális erősödést mutatott a dollárral szemben, míg az angol font kissé erősödni tudott.