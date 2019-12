Falnál álldogál a forint, fontos adatok jönnek

A pénteki és hétfői meglódulás után kedden már csak kicsit erősödött a forint, ami nem véletlen, mert nagyon közel került egy erős technikai akadályhoz, ami visszatartja a nagyobb erősödéstől. Ma és pénteken elsősorban az Egyesült Államokból fontos konjunktúra-adatok jönnek, ezek pedig a forintot is megmozgathatják a piaci hangulat változtatásán keresztül.

A forint a pénteki és hétfői látványos erősödés után kedden csak kicsit tudott erősödni és így az euróval szemben a 331,5-332-es szák sávban hullámzott. Szerda reggel is itt jár az árfolyam. A 337-es ellenállásról tehát lepattant az árfolyam, a 320 körüli erős támasz szint pedig még messze van.

A széles tartományon belül egy tavasz óta húzható emelkedő trendvonalra is kell figyelni, ami éppen 331 körül jár, ahol a 100 napos mozgóátlag is található. Ez a zóna tehát erős technikai támasz és ez fogja vissza a forintot a további nagyobb meneteléstől.

A ma délutáni amerikai makroadatokra lesz érdemes külön is figyelni (ADP foglalkoztatottsági jelentés, illetve ISM szolgáltatói index), mert ezek a piaci hangulatot akár nagyobb mértékben is változtathatják a pénteki átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentés előtt. Az euró/dollár egyébként hétfő este óta stabilan 1,1080-nál álldogál és ezért a dollár/forint jegyzések is csak a forint erősödése miatti változás következett be. A jegyzések ma reggel 299,6 körül álldogálnak, azaz itt sem járunk messze az emelkedő trendvonaltól, ami az elmúlt hónapokban rendre megállította a forint nagyobb erősödési hullámait.