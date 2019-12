Héthavi csúcsra ugrott a font a nagy Brexit-döntés előtt

Miután kedden két közvélemény-kutatás is megerősítette a kormányzó Konzervatív Párt jelentős, 9-12%-pontos, előnyét az ellenzéki Munkáspárttal szemben a jövő csütörtöki előrehozott brit választásokon, az angol font szerda reggel héthavi csúcsra ugrott mind a dollárral, mind az euróval szemben.

A Kantar felmérése szerint 12%-ponttal vezet a Boris Johnson-vezette Konzervatív Párt a Munkáspárt előtt, míg a YouGov keddi felmérése 9%-pontos előnyt mutatott, ugyanannyit mint a szombati felmérése (42% vs. 33%).

Mindez egyfajta fellélegzés a piaci szereplők többségének, hogy jelentős az esély a kormánypárt egyértelmű többségére a brit alsóházban. Ha pedig ez tényleg így is lesz (2016-ban már nagyot hibáztak a közvélemény-kutatók és a tisztán választókörzetes választás pártlistás szavazás nélkül fokozott kockázatokat rejt most is), akkor az ünnepek körül keresztül tudja vinni a Brexit ratifikációját Johnson és január végén ki tud lépni jogilag az EU-ból az ország. Ezután februártól 2020 végéig hatályba lépne az átmeneti periódus, amikor a közös piacban és a vámunióban még benne maradna az ország és a hosszabb távú kereskedelmi kapcsolatról kellene megállapodni, de a 11 hónap rendkívül kevés erre, márpedig Johnson fogadkozik, hogy ezt már nem fogják kinyújtani.

Egy megosztott parlament esetén, amikor egyik formációnak sincs abszolút többsége, csak a bizonytalanság nőne, hogy mi is lesz a Brexitből, az pedig rontja a font megítélését.

Mindezek mellett tehát a font ma reggel erőre kapott és 1,3060-ig jutott a gyengélkedő dollárral szemben, ami héthavi csúcsot jelent. Az euró ellenében 0,8485-nél jutott szintén héthavi csúcsra a font. A forinttal szemben 391-nél jár a font, itt a berajzolt emelkedő trendvonal egyelőre kitart még.