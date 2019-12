Deviza 2019. december 04. 12:06 Nekiment a falnak és lepattant róla a forint

A pénteki és hétfői meglódulást szerdán délelőtt újabb forinterősödési hullám követte, így az euróval szemben átmenetileg 331 alatt is járt az árfolyam, ahol fontos akadály tornyosult. Erről első körben vissza is pattant a gyengülés irányába a forint. Közben a magyar részvénypiacba is belevettek, így a mai forinterősödés akár valamilyen magyarspecifikus fejlemény is lehet. Ebben persze a vártnál jobb európai szolgáltatói bmi-adatok, a Brexit-kockázatok enyhülése, illetve az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás körüli piaci bizakodás is szerepet játszhat. Ma és pénteken elsősorban az Egyesült Államokból jönnek még fontos konjunktúra-adatok, ezek pedig a forintot is újra megmozgathatják a piaci hangulat változtatásán keresztül.