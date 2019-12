Megbotlott a forint, távolodik a 330-tól

Hétfő reggel 331 közelében kezdi a kereskedést a forint az euróval szemben azok után, hogy pénteken napközben 330 közelében is járt a jegyzés, majd onnan korrigált vissza délután a magyar deviza. Az utóbbi hetekben a forint érezhetően erősödött a 337 feletti történelmi mélypontról, innen elsősorban a jegybanki döntések dönthetik el a további irányt. A héten a Fed és az EKB dönt a kamatokról, majd jövő kedden az MNB is megmozgathatja a piacot. A dollárral szemben most 299,22-nél járunk, az angol font pedig 394 forintba kerül.

Egyelőre a régióban sem látunk nagy mozgást, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett az euróval szemben hétfő reggel. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,15 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnálással kezdi a hetet.

Az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy mozgást napok óta, az 1,10-es szint felett megtorpant a dollár erősödése, az euró pedig egyelőre nem tud visszakorrigálni. A héten a már említett két kamatdöntés döntheti el az irányt, a Fed a várakozások szerint kivár majd a lazítás után, míg az EKB a szeptemberi lépések után elsősorban a kommunikációs finomhangolásra fókuszálhat. Hétfő reggel 1,1064-nél járt a jegyzés, ami minimális elmozdulást jelent péntek estéhez képest. A japán jen a hajnalban megjelent kifejezetten erős GDP-adat után sem mozdult érdemben, az angol font viszont 0,2 százalékos erősödéssel kezdett a csütörtöki kulcsfontosságú parlamenti választás előtt.

Címlapkép: Getty Images