Olyat csinált épp a forint, amire több mint egy hónapja képtelen volt

Csütörtök reggelre sokadik nekifutásra áttörte a 330-as lélektani szintet a forint az euróval szemben, utoljára november elején volt példa erre és úgy tűnik, hogy egy többhónapos gyengülő trend is megtörhet. Persze még korai lenne ünnepelni a magyar devizát, a következő napokban dőlhet el, sikerül-e alatta maradni. Az is segíthetett a forintnak, hogy szerda este a Fed kamatdöntése után az euró rákapcsolt, ma az EKB küldhet további jelzéseket a piacnak.

A forint 329,9-nél járt az euróval szemben csütörtök reggel, ez 0,1 százalékos további erősödést jelentett szerda estéhez képest. Az utóbbi napokban érezhetően erősödik a forint, nemrég még új történelmi mélypontról beszéltünk 337 felett, majd onnan kapaszkodott vissza. Ez egyrészt természetes korrekciónak volt köszönhető, másrészt a napokban több jegybank is kulcsfontosságú döntéseket hoz, ezek mozgatják most a piacot. A dollárral szemben most 296,2 körül járunk, míg az angol font 391,4 forintba kerül.

Ha technikai elemzési alapon nézzük, hogy mit csinál a forint az euróval szemben, akkor azt látjuk, hogy a 329,8 körüli szinttel már elkezdte letörni a berajzolt több hónapos emelkedő trendvonalat. Persze kell még egy-két kereskedési nap gyertyája, hogy biztosan kijelenthessük a trendtörést. Ha ez sikerül, akkor a következő fontosabb technikai akadály a forint útjában 328 körül látszik, ott van egy támasz szint.

A régiós versenytársak is stagnálással kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulást mutat egyelőre az euróval szemben. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.

Az euró rákapcsolt szerda este miután a Fed a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, és jelezte, hogy 2020-ban sem számít a kondíciók változására, leghamarabb 2021-ben jöhet egy kamatemelés, ha nem változnak érdemben a kilátások. Ez talán az eddig vártnál jobban kitolja a szigorítás kezdetét a tengerentúlon, amit csalódottan fogadtak a befektetők. Ennek hatására az euró-dollár jegyzés kitört az utóbbi hetekre jellemző 1,10-1,11-es sávból felfelé, jelenleg 1,114 körül jár. Ma az EKB kamatdöntése érkezik, melyen szintén nem számíthatunk változtatásra, de a jegybank kommunikációja tartogathat meglepetéseket. A japán jen 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödést mutat. A szigetországban ma parlamenti választást tartanak, melyen az eredménytől függetlenül a Brexit sorsa is eldől, így kulcsfontosságú lehet a font szempontjából is.

Címlapkép: Getty Images