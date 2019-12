330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Egyelőre tartja utóbbi napokban látott erősödését a forint az euróval szemben, a pénteki kereskedést 330 alatt kezdi a magyar deviza. A piacot egyértelműen a brit választási eredmény uralja, amire a font komoly ugrással reagált, reális esély van rá, hogy a brit kilépéssel legalább a Brexit körüli bizonytalanság enyhül majd.

Péntek reggel 329,36-nál járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelent a csütörtök esti szinthez képest. Vagyis a jelek szerint kitart 330 alatt a magyar deviza, a következő fontos szint innen 328-nál van, azt vehetjük célba. Az utóbbi hónapokban a forint sorsát is befolyásolta a Brexit körüli bizonytalanság, illetve az abból eredő kockázatkerülés, így akár jó hír is lehet számunkra Boris Johnson nagy győzelme, hiszen ha végre tisztázódik a kilépés sorsa, akkor ez a bizonytalanság kiárazódhat. A dollárral szemben most 295-nél járunk miután a brit választások hírére az amerikai fizetőeszköz is gyengült az euróval szemben, míg az angol font jelenleg 396,4 forintba kerül.

Egyelőre a régióban sem látunk nagy elmozdulást, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékkal erősödött.

Ahogy már említettük, az euró is erősödött a brit választási eredmények hírére, a dollárral szemben 1,1166-nál jár a jegyzés, ami 0,3%-kal magasabb a tegnapinál.

A japán jen közben menekülőeszközként 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 2%-os ugrással kezdett a választási eredmények láttán.