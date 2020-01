330-nál kezd a forint, minden szem Amerikára és Iránra szegeződik

Egy hajszállal a 330-as lélektani határ alatt kezdi a hétfői kereskedést a forint az euróval szemben, így továbbra is ez a lélektani szint határozhatja meg a hangulatot. A nemzetközi piacon a befektetők továbbra is elsősorban az iráni-amerikai konfliktus miatt aggódnak, ez tartogathat olyan híreket a héten, melyek elbizonytalaníthatják a befektetőket.

Hétfő reggel 329,97-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. Várhatóan a következő napokban is a 330-as szint határozza majd meg a kereskedést az euró-forint piacán, elsősorban a nemzetközi hírek függvényében mozdulhat innen valamerre. Lefelé az erősödés korlátja 328 körül lehet, ha viszont romlik a hangulat, akkor megint 330 fölé emelkedhet a jegyzés. A befektetők most elsősorban az amerikai-iráni feszültséggel kapcsolatos hírekre figyelnek, ha tovább eszkalálódik a helyzet, akkor az a forintot is gyengítheti a kockázatvállalás csökkenésén keresztül. A dollárral szemben most 295,6 körül járunk, míg az angol font 386,67 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai sem nagyon mozdultak hétfő reggel, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális rezdülést mutat a hét elején. A feltörekvő piacokon a török líra szintén stagnálással nyitotta a napot, míg a dél-afrikai rand 0,4 százalékos gyengülést mutat.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy elmozdulást, 1,1164-nél jár a jegyzés. Közben a japán jen minimális gyengülést mutat a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékos erősödéssel nyitott a dollárral szemben. Ha az amerikai-iráni konfliktus durvul, akkor az elsősorban a kockázatkerülést befolyásolhatja, így a klasszikus menedékeszközök teljesíthetnek jól, mint a japán jen vagy az arany.