Olyan döntések jönnek még a héten, amik megint keresztbe tehetnek a forintnak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az MNB a múlt héten döntött a kamat szinten tartásáról, most legalább február végéig nem várható újabb lépés. Ugyanakkor a héten is felbolydulhat a forint piaca, hiszen szerdán a lengyel, csütörtökön a cseh, pénteken pedig a román jegybank tart kamatdöntő ülést. A szakértők pedig azt gondolják, hogy az infláció emelkedése miatt akár a közelgő szigorítást is belengethetik, ami tovább rontaná a forint kilátásait a régióban.