Négyhetes csúcsra ugrott a forint – Meddig tarthat a lendület?

Pénteken váratlanul gyors tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatot közölt a KSH, ami után a Pénzügyminisztérium vezetője azt jelentette be, hogy 4%-ról 3,5%-ra csökkentette az idei növekedési előrejelzését, majd a bizonytalan gazdasági és költségvetési kilátásokra hivatkozva egyelőre csak ígéretet tett további családvédelmi intézkedésekre Orbán Viktor kormányfő a vasárnapi évértékelő beszédében. Előtte péntek este az S&P váratlanul javította a BBB besorolást a magyar államadósságon, a Fitch nem nyúlt hozzá saját hitelminősítéséhez és annak kilátásához sem.

Mivel e heti makronaptárunk szerint ma az Elnökök napja miatt zárva tartanak az amerikai piacok, így a déli óráktól a szokásosnál alacsonyabb piaci likviditás várható, ezzel együtt is érdekes kérdés, hogy a múlt csütörtökön 340 körülről meglóduló forint meddig tud erősödni az euróval szemben. A jegyzések ma reggel 334,8-ig jutottak, azaz a péntek esti 335,5-ös záráshoz képest már most látszik az erősödés.

Technikai elemzési szempontból a 334 körüli zóna látszik az első lényegesebb támasznak az EURHUF-ban, ott található a december közepétől február elejéig bekövetkezett mozgás 50%-os Fibonacci-korrekciós szintje is. Ha ezen is túljutna a forint, akkor a 332-nél húzódó emelkedő trendvonal lenne a következő fontos támasz, ha pedig azt is letörné az árfolyam, akkor a már 330-nál járó 200 napos mozgóátlag lenne a következő fontos akadály.

A forint dollárral szembeni árfolyamában 309-nél látjuk a jegyzéseket ma reggel és amint berajzoltuk: itt a 308-as szintre kell fokozottan figyelni, az emelkedő trendvonal letörése nyitná meg a további teret a forint erősödése előtt. Ezután a 306-306,3-as zóna, majd a 303,5-304-es zóna lenne a következő erősebb támasz a Fibonacci korrekciós szintekből és támasz vonalakból kiindulva.

