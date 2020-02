Már gyengébb a forint, mint az MNB közleménye után

Kedd reggel 337,65-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett hétfő estéhez képest. A magyar deviza piacán a befektetők most elsősorban az MNB jelzéseire figyelnek, a múlt héten a 340-ig gyengülő forint már elérte a jegybank ingerküszöbét is, Nagy Márton jelezte, hogy minden eszközt bevetnek az infláció ellen. Ma elsősorban a Monetáris Tanács kamatdöntésére figyelhetnek a befektetők, bár komolyabb jegybanki lépésre csak egy hónap múlva a friss inflációs jelentés elkészítésekor lesz kilátás. Az MNB döntése így ma elsősorban a közlemény hangvétele miatt lehet érdekes. A jegybanki lépés mellett a koronavírussal kapcsolatos piaci félelmek mozgatják a forintot, tegnap a globális kockázatkerülés gyengítette a forintot. A dollárral szemben most 311 körül járunk, míg az angol font 402,77 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is erősödéssel kezdte a napot, mindkét deviza nagyjából 0,2%-ot javított az euróval szemben. A feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig több mint fél százalékos javulásban van.

Az euró-dollár jegyzés 1,0854-ig esett vissza az utóbbi hetekben, mostanra azonban megtorpant az amerikai deviza erősödése. A befektetők egyelőre kivárnak a nemzetközi jegybankok következő lépéseivel kapcsolatban, illetve a makroadatoktól várják, hogy eldöntsék az irányt. A japán jen kedd reggel stagnálással kezdett, míg az angol font 0,1 százalékot javított a dollárral szemben.