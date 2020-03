Nagyon megy ma a forintnak a zuhanásban

Hétfő reggel 337,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez fél százalékkal volt magasabb a péntek esti szintnél. A múlt hét végén a magyar deviza 335 alatt is járt, onnan már péntek este gyengülésnek indult a forint, majd ma reggel a teljes piaci összeomlásból a magyar deviza is kiveszi a részét. A biztos eszközök felé menekülés rossz hír a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is, így most csak annak örülhetünk, hogy átmenetileg sikerült eltávolodni a 340-es korábbi mélyponttól, így most biztos távolságból kezdjük a nehéz piaci időszakot. A dollárral szemben most 295,9-nél járunk, míg az angol font 388 forintba kerül.

A régiós versenytársak a forinthoz hasonlóan jókora eséssel kezdik a hetet, a lengyel zloty fél százalékkal, a cseh korona pedig 0,4%-kal esett vissza a péntek esti szinthez képest. A feltörekvő piacokon a török líra 0,8 százalékkal esett a dollárral szemben, az euró ellenében pedig majdnem 2 százalékos a szakadás, miközben a dél-afrikai rand 3,5%-kal zuhant.

A dollár is egy százalékos eséssel kezdte a napot az euróval szemben, így 1,14 felett jár a keresztárfolyam. A japán jen eközben 3 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben, az angol font pedig 0,7 százalékkal erősödött.