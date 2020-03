Nem áll talpra történelmi mélypontjáról a forint, már 342 felett az euró

Hétfő reggel 340,24 körül kezd a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél. A hétvége előtt a magyar deviza tényleg hajszálnyira volt korábbi mélypontjától, az eddigi rekordárfolyam 340,6 körül volt az euró ellenében. Majd innen próbáltunk egy kicsit eltávolodni, bár továbbra is nagy volatilitás jellemezheti a piacot, így korai lenne fellélegezni. A következő napokban is elsősorban a nemzetközi hangulat függvényében alakulhat a forint árfolyama, ez döntheti el, látunk-e új történelmi mélypontot. A dollárral szemben most 305,3-néá járunk, míg az angol font 377 forintba kerül.

A forint versenytársai is eséssel kezdték a napot, a lengyel zloty 0,3 százalékkal gyengült az euróval szemben, a cseh korona pedig 0,2 százalékot veszített. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig majdnem 2%-os eséssel kezdte a napot.

A dollár gyengüléssel kezdett a tegnap esti gigantikus kamatvágás után, az euró-dollár árfolyam most 0,3 százalékkal magasabb a péntek estinél, így 1,114 körül jár. A japán jen eközben menekülőeszközként másfél százalékot erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,65 százalékkal erősödött.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor