Megint lejtőn a forint, 365 felett az euró

A reggeli órákban volt egy hirtelen felszúrás az euró-forint árfolyamban, 367 felett is járt a jegyzés, majd onnan 365 közelébe kapaszkodott vissza a forint, így most is ott jár. Egyelőre az látszik, hogy ideges a piac, nagyok a kilengések, az MNB szerdai lépése ellenére sem sikerült megnyugtatni a befektetőket.

