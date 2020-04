Elsőre sok volt a 350 a forintnak – Újra nekifuthat?

Kedden 350 közelében is járt a forint az euróval szemben, azonban láthatóan nem bírta a „magaslati levegőt” a magyar deviza, így délutánra kicsit visszakorrigált. Ha marad a jó nemzetközi hangulat, akkor a következő napokban is ez a szint határozhatja meg a jegyzést, újra megpróbálhat alá menni a forint.

Szerda reggel 351,77-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a tegnap esti szinttel. A magyar deviza kedden 350-nél is járt, ami a két héttel ezelőtti 370-es rekordszinthez képest már jelentős erősödést mutatott. Az egyik ok, ami megfordította az irányt az MNB kamatemelése volt, emellett a nemzetközi hangulat is optimistára fordult az utóbbi napokban. A következő időszakban ha fennmarad a kedvező nemzetközi hangulat, akkor továbbra is a 350-et támadhatja a forint, sőt akár át is törheti. A dollárral szemben most 320,6-nál járunk, az angol font pedig 403,9 forintba kerül.

Egyelőre a régiós devizáknál sem látunk nagy mozgást, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,1 százalékot veszített a dollárral szemben, és a dél-afrikai rand is alig mozdult.

A dollár az utóbbi napok gyengülése után 1,10 körül megint fordulni látszik, bár egyelőre nem tudni, ez mennyire lesz tartós. Ma reggel egyelőre 0,1 százalékos dollárerősödést látunk az euróval szemben, de még így is 1,0967 körül jár a jegyzés. A japán jen eközben 0,2 százalékkal erősödött, az angol font pedig 0,25 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben.

Címlapkép: Getty Images