Nincs megállás, tovább gyengült ma a forint

Ma napon belül már 356 felett is álltak a forintjegyzések az euróval szemben, jelenleg 354 közelében áll az EURHUF. A dollárral szemben is gyengült ma a forint, 326 felett áll a jegyzés, nap közben azonban gyengébb is volt a forint, 328,50 felett is állt az USDHUF.