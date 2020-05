Megint a 350-es betonfalba ütközött a forint, és visszapattant róla

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtök reggel 350,7 körül kezdi a kereskedést a forint az euróval szemben azok után, hogy szerdán 348 körül is járt a jegyzés. Sokáig úgy tűnt, hogy ezúttal meglehet a 350-es lélektani határ áttörése, azonban az eddig is erős támaszként funkcionáló szint végül most is megfogta a magyar deviza erősödését.