Mára sem szabadult meg a 355-től a forint

Minimális erősödésben volt hétfő reggel a forint az euróval szemben, így továbbra is 355 körül jár a jegyzés, vagyis az utóbbi hetekben kiépített 350-360-es sáv közepe határozza meg a hangulatot. Egyelőre a nemzetközi devizapiacon is csendesen indul a hét, a következő napokban viszont jönnek lényeges adatok, melyek befolyásolhatják a hangulatot.

Hétfő reggel 354,56-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a péntek esti árfolyamnál. A magyar deviza így nem tudja kiheverni a múlt heti gyengülését, továbbra is 355 közelében jár. Várhatóan a következő napokban is ez a szint határozza majd meg a hangulatot, illetve tágabban véve a 350-360-as sáv. A dollárral szemben most 327,7 körül járunk, míg az angol font nagyjából 396,7 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty stagnálással kezdte a napot, míg a cseh korona 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos javulásban van.

Az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy mozgást az utóbbi napokban, egyelőre befagyni látszik a jegyzés 1,08 felett kicsivel. Hétfő reggel 1,0822 körül járt az árfolyam, ami szinte hajszálra megegyezett a péntek esti szinttel. A japán jen eközben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

