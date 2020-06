Ellenáll a forint, nem adja fel az erősödést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A múlt héten látott erősödés a pünkösdi ünnepen is folytatódott a forint piacán, kedd reggel azonban kis megtorpanás látszik, 345 körül egy kis pihenőt tart a magyar deviza. Nem csak a forint, hanem a régiós devizák is kicsattanó erőben vannak, és az euró is nagy menetelésen van túl.