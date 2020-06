Megfagyott a forint, alig mozdul napok óta

Stagnálással kezdte a szerdai napot a forint az euróval szemben, így továbbra is 345 közelében jár a jegyzés. A magyar deviza napok óta alig mozdul, a jelek szerint újabb fontos támaszhoz ért, melynek áttöréséhez még nincs elég ereje. Közben az euró megint kezd magára találni, este a Fed döntése mozgathatja elsősorban a hangulatot.

Szerda reggel 344,2-nél járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza napok óta alig mozdul, az utóbbi egy hétben mindössze 0,2 százalékos erősödést láttunk. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi 343-344 körüli szinten ismét erős támaszhoz ért a forint, amit egyelőre nem tud áttörni, ehhez további pozitív hírekre lenne szüksége. A dollárral szemben jelenleg 303,15-nél járunk, míg az angol font 386,75 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdtek, így nem csak a forintra jellemző a befagyás. Így az is valószínűsíthető, hogy a nemzetközi hangulat további esetleges javulásával tudna a forint is tovább kapaszkodni. A feltörekvő piacokon ma reggel a török líra sem mutat jelentős mozgást, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Az euró megint próbál erőre kapni a dollárral szemben, a mai napot ismét 1,13 felett indítja az árfolyam. A mai nap legfontosabb piacbefolyásoló eseménye a Fed esti kamatdöntése lehet, mely bármelyik irányba kimozdíthatja erről a szintről a dollárt. A japán jen 0,3%-kal erősödött ma reggelre a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot javított.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images