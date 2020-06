Talán csak az MNB mentheti meg a forintot az unalomtól holnap

Hétfő reggel sem látszik komolyabb elmozdulás a forint piacán, a magyar deviza továbbra is 345 körül jár az euróval szemben. Az elmúlt időszakban stabilizálódott, már-már unalmassá vált a magyar deviza árfolyama, most egyelőre az MNB keddi kamatdöntésére várnak a befektetők, bár várhatóan az sem hoz majd komoly áttörést.

A forint 346,2-nél járt az euróval szemben hétfő reggel, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi hetekben alig láttunk érdemi mozgást a piacon, a 350-es szint áttörése után még megpróbálkozott a 340-nel is a magyar deviza, de ahhoz már nem volt elég lendülete. Így már jó ideje a jelenlegi, 345 körüli szinten stabilizálódott a jegyzés, innen egy irányba sem tud komolyabban elmozdulni. Ebben persze nagy szerepe van annak is, hogy a nemzetközi hangulat megnyugodott, egyelőre a kivárás jellemzi a befektetőket a koronavírus esetleges második hullámával és gazdasági hatásaival kapcsolatban. A forint szempontjából fontos esemény lehet az MNB Monetáris Tanácsának keddi kamatdöntő ülése, bár meglepő lenne, ha komoly kilengéseket hozna az árfolyamban, mivel a szakemberek egyhangúan a kamatkondíciók tartására számítanak, elsősorban a jegybank kommunikációjára lesz érdemes figyelni. A dollárral szemben most 309,34 körül járunk, míg az angol font 382,56 forintba kerül.

A forinthoz hasonlóan a régiós versenytársaknál sem látni komoly ingadozást az utóbbi napokban, a lengyel zloty ma reggelre alig mozdult, és a cseh korona is stagnálással indítja a napot. A feltörekvő piacon eközben a török líra 0,2 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,7 százalékkal gyengült.

Említettük, hogy a nemzetközi devizapiacot is leginkább a kivárás jellemzi, ez látszik az euró-dollár árfolyamon is, mely 1,12 kö9rül várja az újabb impulzusokat. Ma reggel minimálisan, 0,1 százalékkal erősödött az euró, de ez sem változtat a nagyobb képen. A japán jen stagnálással kezdi a hetet, míg az angol font 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben hétfő reggelre.

Címlapkép: Getty Images