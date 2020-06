Betett a kamatvágás a forintnak - Itt a 355-ös euró

Amint azt jeleztük: a 355-ös szint mutatkozik egy erősebb ellenállásnak az EURHUF-ban, így ha azt eléri, akkor esélyes, hogy lefordul onnan az árfolyam és ez az elmúlt fél órában meg is történt. Előbb 355,2-ig felszúrt az árfolyam, majd mostanra 354,5 körülig lefordult. Láttunk már ilyen lefordulást ma többször is, ahonnan újra lendületbe jötte az euróvevők, igaz akkor nem volt érdemi technikai szint a lefordulás során, most viszont van.

