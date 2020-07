Nagy ugrás előtt az euró, elfogyott a forint délelőtti lendülete

A forint a délelőtti határozott erősödés után (355-ről 353 közelébe jutott az euróval szemben) a délutáni kereskedés sorén részben visszagyengült, az euró jegyzései 353,8 körül járnak jelenleg. A dollár kurzusa közben 309,6-nál jár.

A forint a dollárral szemben részben amiatt erősödhetett, hogy egyelőre kitart a berajzolt csökkenő trendvonal az EURHUF-ban, ami lefelé szorítja a kurzust.

Érdemes fél szemmel figyelni, hogy mi történik az euró/dollár árfolyamban, mert egy közel kétéves csökkenő trendvonalon sikerült ma felfelé átjutnia 1,1450 körül és ha ez a trendtörés tartós lesz, akkor akár nagyobb tér is megnyílhat felfelé az euró számára. Ezt táplálhatja az a befektetői optimizmus, hogy a most pénteken kezdődő EU-csúcson, de várhatóan legkésőbb július végéig megszületik az alku az uniós állam- és kormányfők között az EU-s helyreállítási alapról és a 20121-2027-s költségvetésről. Főként az előbbi támogatási csomag nagyfokú segítséget jelent majd a periféria országoknak a szerkezeti reformok elvégzéséhez a következő években, ráadásul mindezt közös kötvénykibocsátáson keresztül finanszírozza az EU, így ez integrációs és gazdasági sérülékenységi szempontból is vonzó lehet számos befektető számára az euró vásárlásához.

A dollár gyengülése miatt a dollár/forint jegyzések a 310 alatti zónába süllyedtek, ez háromhetes forintmélypontot jelent: