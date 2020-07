Kétéves gyengülő trend tört meg a forint piacán az EU-csúcs történelmi eredménye után

Az, hogy először a történelemben közös adósságot vállal az EU 27 tagállama és ezzel párhuzamosan több bevétel beszedésére hatalmazta fel az Európai Bizottságot, a nemzetközi pénz- és tőkepiacokat is megmozgatta.

Nőtt ugyanis az eurózóna fenntarthatóságába, a fiskális unió egyengetésébe, illetve a gyengébben teljesítő tagállamok versenyképességének javításába vetett bizalom, ez pedig növeli az euró vonzerejét.

Az euró egyébként már azután elkezdett erősödni május közepén 1,10 körülről, hogy először vállalták nyíltan a németek és a franciák, hogy egy 500 milliárd eurós, vissza nem térítendő támogatásokra és közös adósságvállalásra épülő helyreállítási alapot kell felállítani a vírusválság következményeinek kezelésére. Azután éppen egy ilyen javaslattal jött ki az Európai Bizottság május végén és ezután látványosan még tovább menetelt az euró, és erre akkoriban fel is hívtuk a figyelmet. Aztán ahogy most az EU-csúcs kapcsán nőtt a kedvező kimenetben bizakodás, tovább vették az eurót a dollárral szemben.

A hét elején felfelé át áttörte a kurzus 1,1420 körül a kétéves csökkenő trendvonalat és azzal, hogy mára 1,15-ig kapaszkodott, megközelített egy 6 éves trendvonalat is. Azon még nehezebb lesz átjutnia, de a helyreállítási alap és az EU-s költségvetés által keltett pozitív piaci várakozások mentén ez benne van a pakliban és akkor az 1,20-as zóna kerül majd a célkeresztbe.

Az euró látványos menetelése és a dollár gyengülése a dollárindexnél is letörte a kétéves trendvonalat, és a 94,65-ös zóna tesztelése vette kezdetét.

Az EU-csúcs kedd reggeli kimenete egyébként borzalmasan sok EU-pénzt jelent Magyarországnak is, ami

javíthatja a magyar gazdaság kilábalását és középtávú növekedési trendjét is emelheti.

Feltehetően ez is szerepet játszott abban, hogy az egyébként is erősödő euróval szemben is erőre tudott kapni a forint és ma délután 348-ig erősödött, amire egy hónapja nem volt példa. Ez a 348-as szint erős támasz, és ha ezen is átjutna a forint az erősödés irányába, akkor 346,5 körül egy féléves forint gyengülő trend törne le és a 342,5 körüli 200 napos mozgóátlag lehetne a következő fontos szint, ami megállíthatja a forint menetelését.

A forint erősödése és a dollár világpiaci hanyatlása együtt oda vezetett, hogy

ma látványosan letört a forint kétéves gyengülő trendje a zöldhasúval szemben 303,5 körül és egészen kerek 300-ig erősödött a forint.

Itt utoljára március közepén, a vírusjárvány itthoni kitörése körüli napokban járt az árfolyam. Ha tovább tud erősödni a forint a következő napokban, akkor a 294-295 körüli támasz zónára lesz érdemes figyelni.

Címlapkép forrása: DARIO PIGNATELLI, Európai Unió, az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozójának első napja 2020. július 17-én.