Falba ütközött a forint – Itt fordul vissza az erősödés?

Minimális gyengüléssel kezdett péntek reggel a forint az euróval szemben, úgy tűnik, hogy a korábban említett 346,5-ös szintnél fordult a jegyzés az utóbbi hetek forinterősödése után. Persze még összekaphatja magát a magyar deviza és menetelhet tovább, de most legalább átmenetileg megtorpant.

Péntek reggel egy kicsivel 347 felett kezdi a kereskedést a forint az euróval szemben, ez nagyjából 0,1 százalékos gyengülést jelent csütörtök estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban komolyabb forinterősödés bontakozott ki, amivel kapcsolatban korábban jeleztük, hogy a 346,5-ös támasz lehet a következő lényeges szint, a jelek szerint ez meg is fogta a forint erősödését. A következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy csak átmeneti megtorpanásról vagy fordulatról beszélhetünk-e. A nemzetközi hangulatot elnézve nem lenne meglepő, ha innen ismét gyengülésnek indulna a magyar deviza, a befektetők egyre jobban aggódnak az amerikai-kínai feszültségek éleződése miatt. A dollárral szemben péntek reggel 298,8-nál jártunk, míg az angol font 380,2 forintba került.

A forint versenytársai is hasonló pályát futottak be, a régiós devizák körében általános volt az erősödés az utóbbi hetekben. Péntek reggel a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdett az euróval szemben, vagyis egyelőre nincs irány a piacon. A török líra és a dél.-afrikai rand is alig mozdultak a dollárral szemben.

Az euró is komoly erősödésen van túl az utóbbi időszakban, de a jelek szerint ennek még nincs vége, ma reggel már 1,16 felett jár a dollárral szembeni jegyzés, ami további 0,1 százalékos erősödést jelent csütörtök estéhez képest. Ennél magasabban egyébként utoljára 2018 szeptemberében, vagyis majdnem két éve járt az euró-dollár. A japán jen ma reggel fél százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, az angol font pedig stagnál egyelőre.

Címlapkép: Getty Images