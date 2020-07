Maradt még erő a forintban a szárnyalás után?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagyot erősödött a múlt héten a forint az euróval szemben, így nem csak a 350-es lélektani határt sikerült áttörnie, de a 345-ös szintet is megközelítette. Egyelőre elsősorban a nemzetközi hírek támogatják a magyar devizát, az euróval párhuzamosan erősödtek a régiós fizetőeszközök is. Így egyelőre a folytatással kapcsolatban is az euró-dollár árfolyamot és a nemzetközi híreket érdemes figyelni.