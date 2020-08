Hirtelen megtáltosodott a forint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtök délelőtt nem tudott erőre kapni a forint, a korábbi napok gyengülését követően továbbra is 350 közelében járt az euróval szemben a hazai fizetőeszköz. A késő délelőtti órákban aztán folytatódott a gyengülés, rövid ideig 351 felett is járt a forint az euróval szemben, amelyben fontos szerepet játszhatott a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat is. Kora délután viszont valósággal megtáltosodott a forint és egészen a 349-es szint közelébe erősödött.