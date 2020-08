Éles fordulat a forint piacán egy fontos MNB-üzenet miatt

Arra a jegybanki háttérbeszélgetésen elhangzott üzenetre, hogy nincs tér további kamatvágásra az irányadó, 0,6%-os rátában, éles fordulat következett be a forint árfolyamában és rögtön erősödni kezdett 354,1-ről, ahol már egyhavi mélyponton járt. Most már 352,3 körül jár a kereskedés, azaz csaknem ledolgozta mai esését a forint. Fontos üzenet volt az is, hogy a megnövelt állampapír vásárlásokkal a piacba pumpált extra likviditást a várakozások szerint teljes egészében ki fogja szívni a piacról a jegybank (sterilizálni a fogja). Ez szintén támogatja a forintot, igaz az, hogy a hozamgörbe hosszabb szegmensét tartósan alacsonyan akarja tartani a jegybank a megnövelt kötvényvásárlásokkal, összességében enyhe monetáris lazításnak felfogható.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start