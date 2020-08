Másfél havi mélypontról próbál talpra állni a forint

Az elmúlt napokban látott forintesés kezd kifulladni, a jelek szerint a 356,5 körüli ellenállás megfogta az EURHUF emelkedését és más technikai jel is afelé mutat, hogy rövid távon jöhet egy kis forinterősödés.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A nemzetközi részvénypiaci hangulat, a kockázati étvágy azzal együtt is kitartóan jó, hogy a koronavírus terjedése főleg Európában újabb lezárásokat, korlátozásokat hoz (pl. Spanyolországban és Németországban), mert bíznak a befektetők a készülő vakcinák mielőbbi bevethetőségében.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 27. Olyan gyorsan terjed a koronavírus Németországban, hogy ismét szigorításokat vezetnek be

Ez a támogató külpiaci környezet azonban nem segített az utóbbi napokban a forintnak azután, hogy a régióban a legnagyobb gazdasági visszaesést szenvedte el a magyar gazdaság a második negyedévben. Ez ugyanis táplálni kezdte azokat a várakozásokat, hogy a gazdaságpolitika további élénkítésről határoz, ami azóta be is következett, hiszen a fiskális politika a deficitcélt jócskán megemelte, a monetáris politika pedig ennek megfinanszírozása segítéseként megemelte a kötvényvásárlási volument. Ezek mind gyengítették a forintot az utóbbi két hétben és kezdett leválni a magyar a régiós fizetőeszközök árfolyampályájáról is.

Ennek egyik jele, hogy a forint a lengyel zlotyval szemben új történelmi mélypontra bukott a 81-es szintnél.

A forint tegnap már 356,5-nél járt, másfél hónapos mélyponton, de napon belül többször is visszapattant erről a technikai ellenállási szintről, ami arra utal, hogy első körben ennek környékén elakadhat(ott) a forint gyengülési hulláma. Ma reggel 355,8 körül jár a kereskedés a bankközi piacon.

Amennyiben a napos grafikont vizsgáljuk, láthatjuk, hogy ez a 356,5-358 körüli zóna erős ellenállásnak számít, másrészt az RSI mutató már a relatív túlvettséget mutató 70-es tartomány felett jár. Ezek mind fordulós jelek szoktak lenni a forint árfolyamában.

A Fed tegnapi bejelentése a 2%-os inflációs cél kapcsán (átlagban fogja figyelni ezt) nagy kilengéseket okozott az euró=dollárban, kezdetben 1,1840-ről 1,19-ig felugrott az árfolyam, majd 1,1770-ig leszakadt, aztán ma hajnal óta fokozatosan újra emelkedett 1,1880-ig. Összességében tehát egyelőre a piacon is sok a találgatás arról, hogy Jerome Powell bejelentése pontosan mit is jelent a következő időszak monetáris politikájáról.

Ma reggel a japán miniszterelnök lemondási bejelentése okozott nagyobb kilengéseket többek között a devizapiacokon is:

A dollár végülis kissé gyengült a bejelentés hatására és ez, illetve a forint ma reggeli kis erősödése együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint jegyzések a tegnapi 303 felettről 300-ig visszasüllyedtek.

Címlapkép forrása: Getty Images