Megint elindult a lejtőn a forint

Péntek reggel 360-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a csütörtök esti árfolyamhoz képest a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi időszakban így is gyengülő tendenciát mutat a forint, elsősorban a magas magyar infláció és a gazdaság vártnál nagyobb visszaesése aggasztja a befektetőket, illetve az elmúlt napokban kibontakozott dollárerősödés is rosszul jött a feltörekvő piaci devizáknak. A dollárral szemben most 303,5-nél járunk, míg az angol font 393,9 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai hasonló teljesítménnyel kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödést mutat az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengüléssel kezdett reggel a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig kis erősödést mutat.

Említettük már az utóbbi napok dollárerősödését, amit a Fed szerda esti kamatdöntése indított el. A jegybank óvatosan optimista volt a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, ez okozott átmeneti korrekciót az euró-dollár árfolyamban. Ma reggel 0,1 százalékos euróerősödést látunk, így 1,186 körül jár a jegyzés. A japán jen eközben szintén minimális erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font stagnálással nyitotta a napot.

